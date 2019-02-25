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В Барселоне сотни испанцев вышли на улицы в знак протеста против визита короля

В Барселоне сотни испанцев вышли на улицы в знак протеста против визита короля
14:26 Сегодня Телеграф

Новости мира: В Испании сотни людей в Барселоне вышли на улицы в знак протеста против визита короля Испании Филиппа VI в Каталонию, они жгли его фотографию и перекрыли дороги

В воскресенье, 24 февраля, сотни людей вышли на улицы Барселоны, выступая против визита испанского короля Филиппа VI в Каталонию.

Как сообщает издание Reuters, каталонские сепаратисты жгли фотографии короля, а также перекрыли дороги в центре Барселоны. Более того, они несли плакаты и бросали яйца в полицейских.

Сообщается, что короля раскритиковали за "слабое политическое вмешательство в разгар кризиса" , а также обвинили в безответственности и недемократичности. 

Напомним, 1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости региона от Испании, который Конституционный суд страны в последствии назвал незаконным.  Согласно результатам, за независимость региона проголосовали 90,18% при явке в 43%. Правительство Испании не признало де-факто объявление Каталонией независимости.

В то же время Сенат Испании проголосовал за введение в действие ст. 155 Конституции страны, согласно которой приостанавливается самоуправление в Каталонии.  После сообщения в официальной газете испанского правительства управление в Каталонии перешло к правительству в Мадриде.

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Протест, Независимость Каталонии, Протест в Барселоне, Визит короля Испании, Филиппа VI.
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