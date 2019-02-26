"Проснитесь": Премьер Нидерландов обратился к Великобритании из-за Brexit

Новости мира: Рютте обвинил британский парламент в "лунатизме вокруг сценария без соглашения" и сказал, что это неприемлемо.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал Великобританию "проснуться" и наконец завершить процесс согласования соглашения о выходе из Евросоюза.

Об этом он сказал в комментарии ВВС.

"Осталось четыре недели до завершающего срока, и до сих пор Великобритания не имеет конечной переговорной позиции. Как одни из ваших лучших друзей, мы должны сказать прямо: проснитесь, достигните согласия и закройте соглашение", - сказал он.

Рютте отметил, что Нидерланды – одни из лучших друзей Британии в Европе, "и дело его страны – сказать вам правду".

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что парламент не будет голосовать по соглашению с ЕС о выходе из блока на этой неделе, как было запланировано.