Пророссийский мэр столицы Латвии поучаствует в выборах в Европарламент

Новости мира: Пророссийский мэр Риги баллотируется в Европарламент.

Мэр Риги Нил Ушаков и его бывший заместитель Андрис Америкс подтвердили, что будут участвовать в выборах в Европарламент. На своей должности Нил Ушаков останется как минимум до 26 мая, то есть до дня выборов.

Об этом пишет Delfi.

"Против нас фактически ведется война. Не только против партии, против рижан. В Сейме на полном серьезе рассматривается идея лишить рижан привилегий, которые дает "карта рижанина". Единственное решение - защищать Ригу на уровне Европы. Я буду бороться, используя все инструменты" , - заявил Ушаков.

На вопрос о том, что именно Ушаков собирается делать в Европарламенте для защиты рижан, он ответил уклончиво: использовать все средства влияния и сотрудничать с другими социал-демократами. "Дайте мне составить план", - сказал он.

Бывший вице-мэр Риги Андрис Америкс сказал, что сначала у него не было планов становиться евродепутатом. "Мы обсудили это с однопартийцами и пришли к выводу, что это необходимо. В Европарламенте мы будем партией одной из европейских столиц".

По словам Ушакова, в Риге останется работать максимально профессиональная команда. "Они смогут поддерживать тот курс, которого Рига придерживается с 2009 года", - сказал мэр. Ушаков также заявил, что во второй половине мая возьмет отпуск, чтобы обеспечить "прозрачность процесса".

"До последнего момента не хотел соглашаться на это решение. И публично, и в частных беседах я говорил, что не хочу этого делать. Но то, что сейчас происходит на политическом уровне, было последней каплей", - заявил Ушаков.

Правлению пророссийского "Согласия" еще предстоит рассмотреть кандидатуры Ушакова и Америкса. Заседание правления партии, на котором планируется утвердить список, состоится 28 февраля.

Предполагается, что Ушаков возглавит единый список "Согласия" и "Чести служить Риге". Ранее "Согласие" объявляла, что первым номером в списке на выборах в Европарламент станет Вячеслав Домбровский.