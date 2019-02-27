Связали персонал и похитили технику: В Испании ограбили посольство КНДР

Новости мира: Неизвестные напали на посольство КНДР в Мадриде, Испания расследует инцидент.

Группа неизвестных мужчин вторглась в посольство Северной Кореи в Мадриде, связала персонал и через четыре часа сбежала с компьютерами.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на испанскую полицию и СМИ.

Инцидент произошел еще в прошлую пятницу. Министерство внутренних дел Испании официально сообщило, что полиция расследует инцидент, но не предоставила деталей, кроме того, что пострадал гражданин КНДР и никто не подал жалобы.

По данным СМИ, одной из сотрудниц посольства удалось освободиться и убежать, предупредив соседей о нападении.

Она сообщила, что сотрудников посольства связали и зажали им рот. Однако полиция, прибывшая на вызов, постучала в дверь и услышала в ответ, что все в порядке. Через некоторое время территорию посольства покинули два автомобиля, а вскоре вышел и персонал.

Сообщается, что злоумышленники забрали компьютеры, принадлежащие сотрудникам. Полиция выясняет, какая информация содержалась на компьютерах и что могло быть украдено дополнительно.

Полиция не исключает любых мотивов нападения, включая разбой.

Испания входит в группу стран, которые выслали северокорейских послов в 2017 году. По данным источников, дипломатом самого высокого ранга в посольстве КНДР в Испании сейчас является торговый атташе.