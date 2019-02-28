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ЕС готовит меры против вмешательства извне в выборы в Европарламент

ЕС готовит меры против вмешательства извне в выборы в Европарламент
01:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости мира: Европейский союз готовит меры по защите выборов в Европейский парламент.

Европейский союз разрабатывает меры по защите предстоящих в мае выборов в Европарламент от вмешательства извне, в частности, от киберугроз.

В среду в Брюсселе состоялось второе заседание Сети сотрудничества в проведении Европейских выборов. Как сообщается в коммюнике, его темой были "мониторинг и обеспечение соблюдения правил избирательной кампании, в частности, защита данных, а также прозрачность онлайновых избирательных кампаний и их финансирования".

"Из последних месяцев и лет мы извлекли урок: наши выборы являются мишенью кибератак, манипулирования данными, дезинформации и вмешательства со стороны иностранных субъектов", - заявила в этой связи комиссар по вопросам юстиции, защиты потребителей и гендерного равенства Вера Юрова.

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"Сейчас приоритетом для правительств государств ЕС должно стать создание надлежащих структур профилактики рисков и мер по защите выборов, а также обеспечение информированности граждан", - уточнила она.

Государства-члены ЕС также будут готовиться к практическим тестам кибербезопасности в преддверии предстоящих европейских выборов. Сеть объединяет представителей государств-членов ЕС, Еврокомиссии и экспертов Европейской внешнеполитической службы.

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ЕС, Европарламент, Евросоюз, Выборы парламента, Вмешательство.
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