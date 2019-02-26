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СМИ: В США рассказали об успешной кибератаке на российскую компанию

СМИ: В США рассказали об успешной кибератаке на российскую компанию
23:35 Вт, 26 Февраль 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Американское киберкомандование заблокировало доступ в интернет для российской компании во время выборов в США.

Киберкомандование ВС США провело операцию против петербургской компании "Агентство интернет-исследований" (IRA) в день промежуточных выборов в США в 2018 году, сообщает во вторник газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным газеты, американские военные заблокировали интернет-доступ для компании. Один из источников газеты заявил, что американское киберкомандование "просто отправило IRA в офлайн".

Источники газеты сообщили, что атака на "Агентство интернет-исследований" была "частью первой наступательной кибер-кампании против России, направленной на пресечение попыток вмешательства в выборы в США", отмечает газета.

Блокировка доступа в интернет, по словам американской стороны, была настолько "раздражающей", что сотрудники компании "жаловались своим системным администраторам", сообщает газета.

По данным газеты, операция прошла 6 ноября, когда американцы избирали новый состав Конгресса, и продлилась еще около суток после, когда уже шел подсчет голосов.

Еще одной частью операции американского киберкамандования стала рассылка сообщений "троллям, а также хакерам, которые работают на российскую военную разведку ГРУ". Ранее об этих рассылках сообщала газета The New York Times. По данным источников The Washington Post, американские киберспециалисты рассылали электронные сообщения в приложениях и всплывающие баннеры начиная с октября 2018 года, чтобы оповестить хакеров, что США известны их настоящие имена и интернет-псевдонимы.

Над обеспечением безопасности выборов в США работали не только в киберкомандовании, но и в министерстве внутренней безопасности США, госдепартаменте и в Минюсте США, а также в ФБР, отмечает газета.

Американские СМИ называют "Агентство интернет-исследований" "фабрикой троллей". "Агентство интернет-исследований" фигурирует в расследовании спецпрокурора США по "российскому делу" Роберта Мюллера, оно внесено в санкционные списки США за якобы вмешательство в американские президентские выборы 2016 года.

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Кибератака, Кибероперация, IRA, Фабрика троллей.
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