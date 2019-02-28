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В Турции начались крупнейшие за всю историю страны военные учения

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В Турции начались крупнейшие за всю историю страны военные учения
10:58 Сегодня Телеграф Фото: dzkk.tsk.tr

Новости мира: Учения впервые будут проводиться в акваториях сразу трех морей – в Черном, Эгейском и Средиземном.

В Турции проходят уникальные по своему масштабу морские учения Mavi Vatan-2019, в которых задействованы 103 корабля из состава флотилий на трех морях.

Об этом сообщает ВМС Турции.

"Учения проходят одновременно в Черном, Эгейском и Средиземном морях. Они продлятся до 8 марта 2019 года" - говорится в сообщении.

В учениях принимают участие 13 фрегатов, 6 эсминцев, 16 ракетных катеров, 7 подводных лодок, 7 тральщиков, 14 кораблей береговой охраны, 22 десантных корабля, 1 учебный корабль, морские патрульные самолеты, морские, ударные и многоцелевые вертолеты, самолет-разведчик, БПЛА и др.

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В ходе учений корабли посетят 41 порт.  Учения будут проводиться с 27 февраля по 8 марта.

На первом этапе в совместных военных учениях приняли участие сухопутные войска Турции, а на втором этапе – военно-морские силы обеих стран, в том числе и турецкий фрегат "TCG Gokova".

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Турция, Военные учения, ВМС Турции, Военно-морские учения.
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