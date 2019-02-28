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Депутаты поддержали план Мэй по выходу из ЕС

Депутаты поддержали план Мэй по выходу из ЕС
11:04 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Парламент Великобритании согласился дать премьер-министру Терезе Мэй дополнительное время на переговоры с Брюсселем по соглашению о Brexit.

Парламент Великобритании 27 февраля поддержал новую стратегию премьер-министра страны Терезы Мэй относительно Brexit: будут голосовать 12 марта.

Об этом сообщает Reuters.

"Законодатели поддержали обещанное ею (премьер-министром - ред.) расписание", - говорится в сообщении.

Имеется в виду предложение Терезы Мэй провести окончательное голосование по соглашению об условиях Brexit 12 марта.

После нескольких месяцев разговоров о том, что Великобритания должна выйти из ЕС вовремя, то есть 29 марта, во вторник премьер-министр впервые допустила возможность "очень ограниченной" отсрочки выхода из блока. Этого было достаточно, чтобы предотвратить негодование депутатов во время голосования, включая министров в кабинете премьера, которые заявляли, что готовы присоединиться к оппозиции, выступающей за предотвращение выхода без сделки.

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Депутаты одобрили план из трех пунктов, который даст Мэй больше времени для переговоров с Брюсселем.

Теперь, если депутаты вновь не поддержат предложенное правительством соглашение о Brexit, то 13 марта Палата общин сможет проводить голосование по поводу поддержки парламентом варианта Brexit без соглашения или же о его переносе.

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ЕС, Великобритания, Тереза Мэй, Brexit.
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