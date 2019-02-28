Мюнхенский суд приговорил племянника Киселева к 2 годам тюрьмы

Новости мира: Племяннику Дмитрия Киселева Сергею Киселева районный суд Мюнхена вынес приговор виде лишения свободы на срок в 2 года и 3 месяца за подготовку к войне на Донбассе

В Мюнхене районный суд обнародовал приговор племяннику российского пропагандиста Дмитрия Киселева Сергею Киселеву, он будет лишен свободы на срок в два года и три месяца.

Сообщается, что такой приговор стал результатом соглашения сторон обвинения и защиты. Известно, что Сергея Киселева подозревают в "подготовке серьезного насильственного преступления, которое несет угрозу государству".

Отмечается, что он не признал подготовку к боевым действиям, но подтвердил информацию о то, что проходил курс подготовки в так называемом Имперском легионе в Санкт-Петербурге в августе 2014 года. По имеющейся информации, апелляцию подавать он не собирается.

Власти Германии начали расследование в отношении Сергея Киселева, который является племянником телеведущего Дмитрия Киселева, в конце 2017 года. В мае прошлого года полиция получила европейский ордер на его арест. В последствии, его адержали в Болгарии и депортировали в Германию, где он с тех пор и содержался под стражей.