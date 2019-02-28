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ГПСУ: В Украину не пустили почти 1,5 тысячи россиян

ГПСУ: В Украину не пустили почти 1,5 тысячи россиян
11:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГПСУ

Новости Украины: С начала 2019 года в Украину не пустили около 1,5 тысячи россиян.

Украинские пограничники не пропустили в страну с начала 2019 года около 1,5 тыс. граждан Российской Федерации, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"С начала года мы отказали в пересечении границы почти полторы тысячам граждан Российской Федерации", - сказал О.Слободян на брифинге в четверг в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

Напомним, усиленные проверки граждан РФ на украинской границе начали действовать после введения военного положения в ряде областей Украины из-за агрессии России в Керченском проливе и захвата украинских кораблей.

Вступил в силу закон о запрете россиянам быть наблюдателями на выборах в Украине

 Во время военного положения также действовал запрет на въезд в страну россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

За период действия военного положения 1651 гражданину РФ отказали в пересечении украинской границы.

Усиленные проверки россиян после отмены военного положения продолжаются.

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Россия, Пограничники, Граница, ГПСУ.
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