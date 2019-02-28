Российские хакеры активизировали кампанию для срыва выборов в Европарламент

Новости мира: Эксперты в области кибербезопасности утверждают, что в последнее время участились случаи проявления хакерской активности относительно европейских СМИ, госучреждений и социальных институтов.

Российские хакеры резко активизировали кампанию, направленную на срыв выборов в Европарламент в мае. Об этом заявили три дипломата ЕС, сообщает издание Financial Times.

"Мы знаем, что они уже пытаются навредить и, в свою очередь, мы готовимся к этому", - сказал один из дипломатов на условиях анонимности.

Эксперты в области кибербезопасности утверждают, что в последние месяцы участились случаи проявления хакерской активности со стороны пророссийских групп относительно европейских госучреждений, социальных институтов и СМИ.

Глава американской компании FireEye Бен Рид, занимающейся кибербезопасностью, отмечает фиксацию участившихся попыток атак на европейские госструктуры и медиа за последние полгода. "В основном эта деятельность направлена на министерства обороны и иностранных дел стран НАТО, а также, например, на немецкие СМИ", - сказал он.

Как отмечается, Брюссель пытается разработать систему предупреждения об информационных атаках и борьбе с пропагандой извне, хотя многие дипломаты скептически воспринимают такую инициативу.

В ЕС ожидают, что хакеры, работающие по указанию Кремля, попытаются влиять на выборы в ЕП.

Представители служб безопасности США также обеспокоены тем, что российские группы могли бы использовать это голосование как плацдарм для потенциальных стратегий, которые могут быть развернуты на американских выборах в следующем году, добавляют источники.

"Западные демократии находятся под угрозой вмешательства извне, и Украина является главной тестовой площадкой таких действий. Российская Федерация испытала много техник и стратегии на Украине", - уверен Дэвид Крамер, бывший помощник госсекретаря США.

Нынешние выборы в Европарламент состоятся в разных странах ЕС в течение 23-26 мая.