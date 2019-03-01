Немецкий правительственный самолет в очередной раз сломался

Новости мира: Хайко Маас застрял из-за сбоя в системе правительственного самолета в западноафриканском Мали.

Из-за очередной поломки самолета, обслуживающего поездки членов немецкого правительства, не смог вовремя вернуться на родину министр иностранных дел ФРГ. Об инциденте сообщает Bild.

"Федеральный министр иностранных дел Хайко Маас застрял из-за сбоя в системе правительственного самолета в западноафриканском Мали", - информирует таблоид.

Пресс-секретарь Люфтваффе сообщил, что в машине была обнаружена гидравлическая утечка, которая "вышла за пределы допустимых параметров". Маасу, который рассчитывал оказаться дома на рассвете пятницы, придется провести ночь в Бамако.

В пятницу утром из аэропорта Кельн/Бонн будет отправлен более крупный запасной самолет типа A340, чтобы забрать Мааса и его делегацию. Ожидается, что министр вылетит обратно в Берлин с задержкой почти на 20 часов в пятницу днем.

Во время своего визита глава МИД ФРГ посетил около 700 немецких солдат, участвовавших в миротворческой миссии ООН "Минусма" в Мали. Нынешний инцидент с самолетом отнюдь не первый. В последние месяцы подобные случаются едва ли не регулярно.

Министр экономразвития Герд Мюллер застрял в Африке, ему даже пришлось отменить одну из программ визита, поездку в Намибию. Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер вынужден был прождать много часов в Южной Африке в ноябре минувшего года из-за отказа двигателя. А в октябре во время стоянки в Индонезии грызуны парализовали работу самолета, на котором летел вице-канцлер, министр финансов Олаф Шольц.