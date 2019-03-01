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Борисов: Болгария - это не "троянский конь" России в НАТО

Борисов: Болгария - это не "троянский конь" России в НАТО
14:37 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Премьер-министр Болгарии заявляет, что его страна является одним из самых лояльных членов Североатлантического Альянса

Премьер Болгарии Бойко Борисов заявил, что несмотря на желание диалога с Россией его страна не является "троянским конем" Москвы в НАТО.

Об этом он заявил на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает агентство Novinite.

Борисов частности, выразил озабоченность возможностью эскалации гонки вооружений между НАТО и Россией.

"Болгария - это не "троянский конь" России в НАТО, мы являемся одним из самых дисциплинированных и лояльных членов альянса", - заявил он.

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Борисов подчеркнул, что Болгария стремится к диалогу с Россией, но в то же время "нужно быть в достаточно сильной позиции для диалога".

Премьер-министр Болгарии напомнил, что он всегда выступал против военных учений в Черном море, потому что Болгария является одной из стран ЕС с развитым туризмом, который составляет более 12% доходов страны. По его словам, для Болгарии невыгодные военные корабли вместе с туристами.

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Болгария, НАТО, Россия, Йенс Столтенберг, Бойко Борисов.
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