В ЕС сменился уполномоченный по правам человека

Новости мира: Евросоюз назначил нового уполномоченного по правам человека.

Европейский Союз назначил Еймена Гилмора (Eamon Gilmore) новым Специальным представителем ЕС по правам человека.

Сообщение об этом обнародовано на сайте Европейского Совета.

"Сегодня Рада назначила Еймена Гилмора Специальным представителем по правам человека. Господин Гилмор заступит Ставроса Ламбринидиса, который был назначен в 2012 году как первый Специальный представитель ЕС. Господин Гилмор приступает к исполнению обязанностей с 1 марта 2019 года, срок его пребывания на посту рассчитан на два года", - говорится в сообщении.

Гилмор является бывшим заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Ирландии. С октября 2015 года он работал как Специальный посол Высокого представителя ЕС на переговорах по мирному процессу в Колумбии.

Задачей Специального представителя ЕС по правам человека будет способствовать повышению эффективности политики ЕС по соблюдению прав человека. Он будет работать в тесном взаимодействии со Службой внешних действий ЕС.