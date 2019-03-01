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Президент Косова: Обмен землями с Сербией никогда не произойдет

Президент Косова: Обмен землями с Сербией никогда не произойдет
16:03 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Президент Косова категорически отвергает идею обмена территориями с Сербией.

Президент Косова Хашим Тачи категорически отверг любые идеи об обмене территорий с Сербией.

Об этом сообщает AP.

Хашим Тачи заявил, что "обмен землями (с Сербией) никогда не произойдет", добавив, что "никто не тронет ни одного сантиметра косовской территории".

В прошлом году Тачи предложил "коррекцию границ", по которой Косову отходило долина Прешево на юге Сербии. Вместе с тем он ничего не предложил Белграду взамен.

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Европейский Союз рекомендовал Сербии и Косову нормализовать отношения, чтобы получить шанс присоединиться к блоку.

Некоторые чиновники Сербии и Косова предложили обмен территориями - сербская долина Прешево в обмен на Косовскую Митровицу.

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Сербия, Косово, Хашим Тачи, Обмен территориями.
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