Президент Косова: Обмен землями с Сербией никогда не произойдет

Новости мира: Президент Косова категорически отвергает идею обмена территориями с Сербией.

Президент Косова Хашим Тачи категорически отверг любые идеи об обмене территорий с Сербией.

Об этом сообщает AP.

Хашим Тачи заявил, что "обмен землями (с Сербией) никогда не произойдет", добавив, что "никто не тронет ни одного сантиметра косовской территории".

В прошлом году Тачи предложил "коррекцию границ", по которой Косову отходило долина Прешево на юге Сербии. Вместе с тем он ничего не предложил Белграду взамен.

Европейский Союз рекомендовал Сербии и Косову нормализовать отношения, чтобы получить шанс присоединиться к блоку.

Некоторые чиновники Сербии и Косова предложили обмен территориями - сербская долина Прешево в обмен на Косовскую Митровицу.