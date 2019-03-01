Сальвини хочет открыть бордели в Италии

Новости мира: Вице-премьер Италии предложил легализовать проституцию.

Италия должна снова открыть бордели, которые были закрыты по знаковому закону 1958 года.

Об этом заявил министр внутренних дел Италии, вице-премьер и лидер ультраправой "Лиги" Матео Сальвини, пишет ANSA.

"Я был и продолжаю выступать за открытие борделей снова", - сказал он. "Этого нет в правительственном контракте, потому что "5 звезд" несогласны, но я продолжаю думать, что лишение мафии этого бизнеса, а также с точки зрения здоровья, это является правильным путем, и австрийская модель является наиболее эффективной", - добавил он.

Пиа Крови, основатель группы гражданских прав секс-работников, сказал: "Я думаю, что бордели Сальвини являются системой массового отвлечения. Они всегда говорят об этой проблеме в предвыборных кампаниях, когда не хотят сталкиваться с реальными проблемами. В Германии только 6 тыс. из 200 тыс. секс-работников зарегистрировались для уплаты налогов".