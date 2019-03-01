Скачать
Пятница, 01.03.2019
Председатель Еврокомиссии назвал основных кандидатов на вступление в ЕС
Председатель Еврокомиссии назвал основных кандидатов на вступление в ЕС
Гаагский арбитраж: Россия не признает решение суда
Гаагский арбитраж: Россия не признает решение суда
Безработный Луческу планирует уйти на пенсию
Безработный Луческу планирует уйти на пенсию
Королева Рания с мужем и сыном на аудиенции у Елизаветы II в Букингемском дворце
Королева Рания с мужем и сыном на аудиенции у Елизаветы II в Букингемском дворце

Сальвини хочет открыть бордели в Италии

Сальвини хочет открыть бордели в Италии
20:16 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Вице-премьер Италии предложил легализовать проституцию.

Италия должна снова открыть бордели, которые были закрыты по знаковому закону 1958 года.

Об этом заявил министр внутренних дел Италии, вице-премьер и лидер ультраправой "Лиги" Матео Сальвини, пишет ANSA.

"Я был и продолжаю выступать за открытие борделей снова", - сказал он. "Этого нет в правительственном контракте, потому что "5 звезд" несогласны, но я продолжаю думать, что лишение мафии этого бизнеса, а также с точки зрения здоровья, это является правильным путем, и австрийская модель является наиболее эффективной", - добавил он.

Суд Швеции арестовал вероятного шпиона России

Пиа Крови, основатель группы гражданских прав секс-работников, сказал: "Я думаю, что бордели Сальвини являются системой массового отвлечения. Они всегда говорят об этой проблеме в предвыборных кампаниях, когда не хотят сталкиваться с реальными проблемами. В Германии только 6 тыс. из 200 тыс. секс-работников зарегистрировались для уплаты налогов".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Италия, Бордели, Маттео Сальвини, Легализация проституции.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Первый день весны: красивые поздравления в прозе и открытки
02 Приметы и обряды на 1 марта – Ярилин день
03 Оригинальные поздравления с первым днем весны 2019
04 Погода 1 марта: первый день весны будет снежным и холодным
05 Выходные и праздники в марте 2019: сколько будут отдыхать украинцы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
День в ООС: Ранен военнослужащий ВСУ
День в ООС: Ранен военнослужащий ВСУ
Климкин опять поддержал идею двойного гражданства, но не с РФ
Климкин поддержал идею двойного гражданства, но не с РФ
США вводят новые санкции против сторонников Мадуро
США вводят новые санкции против сторонников Мадуро
Верка Сердючка сможет представить Украину на &quot;Евровидении-2019&quot;
Верка Сердючка сможет представить Украину на "Евровидении-2019"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь