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Brexit: Испания готова предоставить разрешение на проживание 400 тыс. британцам

Brexit: Испания готова предоставить разрешение на проживание 400 тыс. британцам
20:36 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Испания планирует выдать разрешения на проживание 400 тысячам британцев в случае жесткого Brexit.

Мадрид намерен облегчить жизнь британцам, которые сейчас не зарегистрированы как постоянные резиденты Испании, но в случае жесткого Brexit окажутся в состоянии неопределенности.

Об этом сообщает El Pais.

Правительство Испании планирует выдать разрешения на проживание почти 400 тысячам британцев, если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения и они окажутся в подвешенном состоянии.

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Предполагается, что все британцы, проживающие в Испании, в январе 2021 года должны будут подать заявку на идентификационную карту иностранцу для получения легального статуса. Для тех, кто уже имеет вид на жительство, процесс будет происходить автоматически.

Сейчас в Испании официальное разрешение на проживание имеют 300 тысяч британских граждан.

Испанское правительство надеется, что подобные права обеспечат 9 тысячам испанцев, которые сейчас работают на Гибралтаре.

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Испания, Великобритания, Brexit, Жесткий Brexit, Разрешение на жительство.
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