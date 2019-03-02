Оппозиция Польши опережает правящую партию на выборах в Европарламент

Новости мира: Согласно исследованию Европарламента, оппозиционная Европейская Коалиция опережает правящую консервативную фракцию "Право и Справедливость".

Оппозиционная Европейская Коалиция, состоящая из либеральных партий и партий левого толка, в социологических опросах опережает правящую консервативную фракцию "Право и Справедливость" на выборах в Европарламент. Об этом говорится в новом исследовании Европарламента, информирует PAP.

Согласно опросам, 37,5% поляков в выборах Европарламента готовы проголосовать за Европейскую Коалицию (партии Гражданская платформа (РО), Польскую крестьянскую партию, "Современную", Союз демократической левицы (SLD) и партию Зеленых, за фракцию PiS – 36,3% ("Право и Справедливость" (PiS), Понимание и Солидарная Польша), а за новую партию левого толка "Весна" (Wiosna) – 10,6%.

Избирательный порог 5% пересекло бы еще движение Kukiz’15 с 7,3% голосов.

Напомним, лидер правящей в Польше партии "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский дал старт двум избирательным кампаниям для своей партии в 2019 году: в Европарламент в мае, и в парламент страны осенью этого года. Во время съезда 23 февраля PiS также представлена программа действий, в том числе пять пунктов новых действий правительства на ближайшую перспективу,