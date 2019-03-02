Во Франции официально признали феминитивы для указания профессий

Новости мира: Во Франции официально признали законность использования феминитивов для обозначения профессий.

Во Франции официально признали правомерность употребления феминитивов для обозначения профессий. Об этом сообщает ВВС Украина.

"(Французская) академия считает, что любые изменения, у которых есть цель признать в языке место женщины в современном обществе, можно принять, если они не противоречат элементарным и основополагающим правилам языка", - говорится в отчете учреждения.

Ранее академия возражала относительно использования феминитивов, называя такие изменения "варварскими". Однако сейчас "бессмертные" ее члены назвали это явление "естественной эволюцией" французского языка.

И теперь академия будет допускать использование, в частности, слова professeure (профессорша) вместо мужской версии professeur (профессор).

Впрочем, в учреждении, которая следит за чистотой французского языка с XVII столетия, заявили, что не будут определять полный список названий профессий, считая это непосильной задачей.

В академии отметили, что некоторые феминитивы уже широко используются. Например, существует несколько феминитивов для обозначения профессии auteur (автор) - auteure, autoresse и autrice.

Во французском языке для обозначения женщины на определенной должности обычно используется определенный артикль: например, la juge (женщина-судья) или la ministre (женщина-министр).

Иногда для образования феминитива во французском языке нужно только добавить суффикс "e" (аналог украинского "ка" в конце слова): députée (депутатка - в рус. депутатша), avocate (адвокатка в рус. адвокатша) и procureure (прокурорка - в рус. прокурорша). Также есть sapeuse-pompière (пожарная) вместо sapeur-pompier (пожарный).

В других франкоязычных странах, таких как Бельгия, Швейцария и Люксембург, и канадской провинции Квебек уже принимают феминитивы для обозначения профессий.