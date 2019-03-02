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Кандидат на пост президента Еврокомиссии расценивает Макрона в качестве союзника

Кандидат на пост президента Еврокомиссии расценивает Макрона в качестве союзника
14:06 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Вебер заявил, что рассматривает Макрона как союзника.

Приход партии президента Франции Эммануэля Макрона в Европарламент укрепит политический ландшафт, независимо от того, к какой фракции она присоединится.

Об этом заявил официальный кандидат на пост президента Еврокомиссии от Европейской народной партии, немецкий евродепутат Манфред Вебер, пишет Euractiv.

"На данный момент мы не имеем никаких признаков того, что "Вперед, республика!" рассматривает это (присоединение к "Альянсу либералов и демократов за Европу" (ALDE) - Ред.). Итак, мы действительно не знаем, чего они хотят. Мы - правоцентристские христианские демократы, и мы всегда готовы и открыты к сотрудничеству со всеми проевропейскими движениями, которые разделяют наши ценности", - сказал Вебер.

Он добавил, что партия Макрона очень проевропейская, и поэтому "куда бы она не вступила, она будет для нас партнером, потому что мы хотим сильного ЕС тоже".

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"Сильная Европа возможна только с четкими проевропейскими партиями, это социалисты, либералы, зеленые или ЕНП. Это область, где я ищу готовности к сотрудничеству", - отметил он.

Вебер также заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, партия которого "Фидес" относится к ЕНП, должен прекратить свою антибрюсельську кампанию и извиниться за свои действия.

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Франция, Еврокомиссия, Эммануэль Макрон, Манфред Вебер.
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