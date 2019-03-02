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16-ая суббота мобилизации: "Желтые жилеты" возвращаются на улицы Франции

16-ая суббота мобилизации: "Желтые жилеты" возвращаются на улицы Франции
14:11 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Французские "желтые жилеты" вернулись на улицы 16-е выходные подряд.

Французские "желтые жилеты" протестуют 16-е выходные подряд в Париже и других городах, чтобы показать, что они все еще мобилизированы против экономической политики правительства, которую они считают полезной для богатых.

Об этом пишет AP.

В Париже протестующие собрались в субботу у Триумфальной арки, маршем планировали пройти западными состоятельными кварталами столицы.

Президент Франции Эммануэль Макрона в пятницу повторил призыв к спокойствию, указывая на "неприемлемые" вспышки насилия с момента начала движения в ноябре.

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Организаторы заявляют, что хотят поддерживать давление на правительство, поскольку двухмесячная "большая дискуссия", инициированная Макроном, чтобы простые французские люди выразили свои взгляды на экономические и демократические вопросы страны, заканчивается в этом месяце.

Напомним, протесты начали водители, несогласные с повышением пошлин на топливо. Власть вынесла приговоры 1800 участникам протестов "желтых жилетов". Еще около 1400 человек ожидают вынесения приговора. 10 человек погибли в инцидентах, связанных с протестами.

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Париж, Франция, Протесты, Желтые жилеты.
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