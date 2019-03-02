Глава МИД Турции рассказал, когда подпишут соглашение о ЗСТ с Украиной

Новости мира: Соглашение о ЗСТ с Украиной, возможно, будет подписано в ближайшее время.

Турция и Украина, возможно, в ближайшее время подпишут соглашение о введении зоны свободной торговли (ЗСТ).

Об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет Anadolu.

Сейчас Турция имеет соглашения о ЗСТ с 20 странами. По словам министра, продолжаются переговоры по этому вопросу еще с 17 странами, в частности с Эквадором, Украиной, Японией, Таиландом и Индонезией.

"С Украиной, в частности, переговоры находятся на последнем этапе. Соглашение о свободной торговле с Украиной, возможно, подпишут в ближайшее время. С Японией соглашение будет подписано в июне", - отметил Чавушоглу.

В начале февраля министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал политические консультации по ЗСТ между Украиной и Турцией.