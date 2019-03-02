Скачать
Суббота, 02.03.2019
Цена выбора: Во сколько Украине обойдется печать бюллетеней
Цена выбора: Во сколько Украине обойдется печать бюллетеней
Гройсман рассказал об "ошибках прошлого", мешающих реформам в Украине
Гройсман рассказал об "ошибках прошлого", мешающих реформам в Украине
Заявка Реала на матч с Барселоной 2.03.2019
Заявка Реала на матч с Барселоной
Родительская суббота 2 марта: что нельзя делать
Родительская суббота 2 марта: что нельзя делать

Глава МИД Турции рассказал, когда подпишут соглашение о ЗСТ с Украиной

Глава МИД Турции рассказал, когда подпишут соглашение о ЗСТ с Украиной
14:41 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Соглашение о ЗСТ с Украиной, возможно, будет подписано в ближайшее время.

Турция и Украина, возможно, в ближайшее время подпишут соглашение о введении зоны свободной торговли (ЗСТ).

Об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет Anadolu.

Сейчас Турция имеет соглашения о ЗСТ с 20 странами. По словам министра, продолжаются переговоры по этому вопросу еще с 17 странами, в частности с Эквадором, Украиной, Японией, Таиландом и Индонезией.

В Турции начались крупнейшие за всю историю страны военные учения

"С Украиной, в частности, переговоры находятся на последнем этапе. Соглашение о свободной торговле с Украиной, возможно, подпишут в ближайшее время. С Японией соглашение будет подписано в июне", - отметил Чавушоглу.

В начале февраля министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал политические консультации по ЗСТ между Украиной и Турцией.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Турция, ЗСТ, Мевлют Чавушоглу.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 2 марта – День Федора Тирона
02 Короткие поздравления с началом весны 2019
03 Гороскоп на сегодня, 2 марта 2019: все знаки Зодиака
04 Бухарестскaя девятка: Крымский мост построен с геополитической целью
05 Масленица в 2019 году: приметы, гадания
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко: Украина может быть лидером в сфере туризма
Порошенко: Украина может быть лидером в сфере туризма
Весна в Украине стартовала с похолодания: когда ждать потепления
С воскресенья в Украине потеплеет
Порошенко поручил повысить денежное обеспечение военных на передовой
Военным на передовой повысят зарплаты
Умер известный писатель и сценарист Василий Портяк: поклонники скорбят
Умер известный писатель и сценарист Василий Портяк: поклонники скорбят
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь