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Экс-глава британского МИД рассказал, чем обернется второй референдум по Brexit

Экс-глава британского МИД рассказал, чем обернется второй референдум по Brexit
15:19 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Второй референдум о Brexit, по мнению Джонсона, вызовет у британцев лишь гнев.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон раскритиковал призывы к проведению второго референдума о членстве страны в Европейском союзе, предсказывая, что это вызовет "повсеместный гнев".

Своим мнением политик поделился на конференции в Нью-Дели, сообщает AFP.

"Я думаю, что гнев среди населения был бы сильным, и уставшие (от ситуации вокруг Brexit) люди сочли бы безумной саму идею вновь голосовать за это", - сказал он.

Джонсон напомнил, что в 2016 году во время референдума "была очень ожесточенная, очень спорная кампания", отметив, что любое повторное голосование даст тот же результат.

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Как сообщалось ранее, в июле 2018 года Джонсон ушел с поста министра иностранных дел в мае прошлого года в знак протеста против ведущихся тогда переговоров по Brexit.

Напомним, 26 февраля британский премьер-министр Тереза Мэй впервые публично высказалась о возможности такого варианта, и решила разрешить голосование по поводу переноса Brexit, если соглашение о нем снова будет отклонено парламентом. В Евросоюзе уже заявили, что не против отсрочки даты выхода Великобритании из состава ЕС.

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Великобритания, Борис Джонсон, Brexit, Повторный референдум.
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