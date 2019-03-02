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Глава МИД Британии призвал Дамаск уничтожить химоружие

Глава МИД Британии призвал Дамаск уничтожить химоружие
05:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости мира: Глава МИД Великобритании: Режим Асада должен отказаться от химоружия и уничтожить его.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант в пятницу, комментируя доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), который указывает на применение хлора в сирийской Думе в апреле 2018 года, призвал Дамаск уничтожить всё химическое оружие.

"Химическое оружие было применено в сирийской Думе в апреле 2018 года, и это подтверждено сегодняшним докладом ОЗХО. Режим Асада должен отказаться от химоружия, уничтожить его и закрыть свою программу (по производству химоружия - ИФ)", - написал он в Twitter. Он отметил, что Лондон будет стремиться к тому, чтобы те, кто применил химоружие в Думе, понесли за это наказание.

Ранее ОЗХО распространила доклад, в котором говорится, что собранная миссией ОЗХО по установлению фактов в Сирии информация дает достаточные основания полагать, что в ходе атаки в сирийской Думе в апреле 2018 года был использован хлор.

7 апреля 2018 года представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте заявили о возможном применении правительственными силами отравляющего газа в сирийском городе Дума против боевиков и мирного населения.

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14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам на территории Сирии, якобы связанным с производством и хранением химоружия. В Дамаске не раз отрицали обвинения в применении химоружия. Россия сочла видеоматериалы о данном инциденте постановочными.

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Сирия, Великобритания, МИД, Дамаск, Химоружие.
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