В Венгрии озвучили дату окончания "антибрюсельской" информационной кампании

Новости мира: Венгрия 15 марта завершит кампанию против Юнкера и Сороса.

Венгерское правительство прекратит свою публичную кампанию против президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера через две недели.

Об этом заявил международный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в своем Twitter.

Венгерское правительство в середине февраля начало рекламную кампанию, обвиняющую Юнкера в желании "заполнить Венгрию мигрантами" по указанию финансиста и филантропа Джорджа Сороса. После этого десять партий-членов Европейской народной партии, к которой принадлежит и политсила премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес", публично призывали к обсуждению ее статуса в ЕНП.

"Венгерское правительство готово выслушать любую критику, но решение венгерского народа для нас важнее, чем партийная дисциплина", - написал Ковач.

Он добавил к твитту ссылку на интервью кандидата на пост президента Еврокомиссии от ЕНП, немецкого евродепутата Манфреда Вебера, который заявил, что Орбан должен прекратить свою антибрюсельськую кампанию и извиниться за свои действия.

"Информационная кампания завершится по первоначальным планам, 15 марта", - написал Ковач.