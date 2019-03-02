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Brexit: ЕС готов предоставить Великобритании дополнительные гарантии

Brexit: ЕС готов предоставить Великобритании дополнительные гарантии
19:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: ЕС готов дать Великобритании дополнительные гарантии по соглашению о Brexit.

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье в интервью нескольким европейским СМИ, опубликованном в субботу, заявил о готовности Евросоюза предоставить дополнительные гарантии Великобритании с целью содействовать одобрению британским парламентом соглашения о выходе Соединенного Королевства из ЕС.

"Мы можем найти гарантии, чтобы подтвердить, прояснить, гарантировать добрую волю и добросовестность европейцев при обязательствах, которые будут иметь подлинную юридическую силу, так как будут совместными. Мы работаем над этим днями и ночами", - приводят слова М.Барнье издания Les Echos, Die Welt, La Stampa и El Mundo.

Координатор ЕС по переговорам пояснил: "Эти заверения могут быть даны в "толковательном документе", форму которого еще предстоит определить и который дополнит соглашение о выходе и политическую декларацию".

М.Барнье считает, что "существует непонимание относительно backstop". "Backstop", или страховочный вариант, "сетка безопасности", является решением, с помощью которого, по замыслу его авторов, удастся избежать возврата к физической границе между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit, намеченного по плану на 29 марта.

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"Некоторые в Соединенном Королевстве утверждают, что опасаются, как бы европейцы не использовали его (backstop), чтобы неопределенно долго сохранять эту позицию на общей таможенной территории. Это не является и никогда не было нашим намерением", - сказал М.Барнье.

"Если британцы хотят гораздо большего, чем соглашение о свободном торговом обмене, мы можем углубить политическую декларацию, которая закладывает основы будущих отношений. Если они хотят таможенного союза, то мы готовы, и это может придать другое измерение ирландскому вопросу", - отметил главный переговорщик ЕС.

Он убежден, что "путь к достижению соглашения существует".

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ЕС, Великобритания, Мишель Барнье, Brexit.
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