"Желтые жилеты" провели митинги в Нидерландах

Акцию протеста устроили в нидерландском городе Леуварден.
Об этом сообщает NOS.
"В Леувардене несколько сотен человек митингуют в желтых жилетах. Они собрались на автостоянке в полдень и проследовали к центру", - говорится в сообщении.
#Netherlands The Dutch #gelehesjes gather today at #Leeuwarden ! Many of them join the movement of #GiletsJaunes #Paris #Yellowvests #ActeXVI #Acte16
— nonouzi (@Gerrrty) 2 марта 2019 г.
Среди многочисленных требований демонстрантов снижение НДС, и возвращение государственного пенсионного возраста - 65 лет.