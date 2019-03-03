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В Милане около 200 тысяч человек протестовали против расизма

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В Милане около 200 тысяч человек протестовали против расизма
10:39 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Милане накануне прошла акция протеста против расизма, в которой по информации приняло участие около 200 тысяч человек.

В Милане прошла массовая акция протеста против расизма и жесткой антимиграционной политики нынешнего итальянского правительства. Об этом пишет Deutsche Welle.

По данным мэрии Милана, в акции приняло участие около 200 тысяч человек. Участники акции прошли маршем по центру города, после чего собрались на центральной площади перед Миланским собором.

В мероприятии также принял участие мэр Милана Джузеппе Сала. Он подчеркнул, что акция протеста против расизма является "мощным политическим свидетельством того, что Италия является не только такой страной, какой ее на данный момент обрисовывают".

 

Демонстрация была организована рядом общественных организаций. Лозунгом акции стало "Люди прежде всего" (Prima le persone), что является ответом на высказывание министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини "Итальянцы прежде всего" (Prima gli Italiani). Сальвини во время протеста также обвинили в разжигании расовой ненависти за его резкие заявления в отношении мигрантов.

Напомним, около 5,6 тыс. людей вышли к середине субботы на акции "желтых жилетов" по всей Франции в 16-е выходные мобилизации участников движения. На прошлой неделе одновременно было 11,6 тысячи человек, в том числе 4000 в столице. В парижской полиции сообщили, что девять человек были задержаны утром. Между тем днем в Нанте вспыхнули первые столкновения. Там демонстранты хотели пройти по небольшим улицам, но полиция помешала участникам протеста. Полиция применила слезоточивый газ.

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Милан, Демонстрация, Количество участников, Акция протеста против расизма, Антимиграционная политика.
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