Протесты желтых жилетов во Франции: Не обошлось без столкновений

Около 5,6 тыс. людей вышли к середине субботы на акции "желтых жилетов" по всей Франции в 16-е выходные мобилизации участников движения. Такие данные привели в МВД страны, передает УНН со ссылкой на BFMTV.

"Около 5600 демонстрантов зафиксировали в эту субботу в 14:00 (по местному времени - ред.) по всей Франции, в том числе 1320 в Париже, согласно данным Министерства внутренних дел", - пишет издание.

На прошлой неделе одновременно было 11,6 тысячи человек, в том числе 4000 в столице.

В парижской полиции сообщили, что девять человек были задержаны утром.

Между тем днем в Нанте вспыхнули первые столкновения. Там демонстранты хотели пройти по небольшим улицам, но полиция помешала участникам протеста. Полиция применила слезоточивый газ.

Tear gas flies in Paris, France, as #YellowVests protesters hit the streets for the 16th consecutive weekend. #GiletsJaunes pic.twitter.com/BHK1q5g6lP

— Sarah Abdallah (@sahouraxo) 2 марта 2019 г.