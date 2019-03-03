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Сын жертвы "Новичка" опубликовал письмо, адресованное Путину

Сын жертвы "Новичка" опубликовал письмо, адресованное Путину
13:15 Сегодня Телеграф

Новости мира: Сын британки Дон Стерджес, погибшей вблизи Солсбери от отравления "Новичком", написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором просит выдать подозреваемых

Сын отравленной вблизи Солсбери гражданки Великобритании Дон Стерджес обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выдать подозреваемых в убийстве матери. Выдержки из письма приводит газета Sunday Mirror.

"Ивэн Хоуп сегодня обнародовал письмо, которое он направил Владимиру Путину, требуя справедливости через год после того, как его мать умерла вследствие применения "Новичка" в нападении в Солсбери. 20-летний Ивэн требует от Путина выдать двух подозреваемых в совершении преступления", - говорится в сообщении.

"Британская полиция считает, что за ее смерть ответственны по крайней мере двое граждан РФ, но, кажется, они защищены вашим государством. Я обращаюсь к вам как человек, чтобы вы разрешили нашим офицерам допросить этих людей относительно убийства моей матери ... Наименьшее, на что она заслуживает - это справедливость", - написал Хоуп.

Он обвиняет британское правительство в том, что оно не оказывает семье никакой поддержки, говорит, что его семья даже должна была обратиться в благотворительную организацию, чтобы оплатить похороны матери.

Создатель "Новичка" объяснил, благодаря чему Скрипалям удалось выжить

Дон умерла после распыления отравляющего вещества "Новичок" - замаскированного под духи - на ее запястье.

Как сообщалось, 4 марта 2018 года бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в британском Солсбери и госпитализировали с отравлением неизвестным веществом, которое впоследствии идентифицировали как нервный реагент "Новичок" российского происхождения.

Позже, 30 июня, произошло отравление "Новичком" двух человек в соседнем городе Эймсбери. Мать троих детей 44-летняя Дон Стерджес умерла, ее партнер - 45-летний Чарли Роули выжил.

Британская власть официально обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом "Новичок".

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на Скрипалей. Британская разведка установила, что подозреваемые - "Александр Петров" (настоящее имя Александр Мишкин) и "Руслан Боширов" (настоящее имя Анатолий Чепига) - являются офицерами ГРУ.

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Все по теме:

Умерла, Письмо Путину, Дон Стерджес, Отравление новичком в Эймсбери, От отравления Новичком, Письмо президенту РФ, Выдача подозреваемых сотрудников ГРУ.
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