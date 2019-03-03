Равные трудовые права мужчин и женщин: на каком месте Украина

Новости мира: Согласно исследованию, Бельгия, Дания, Франция, Латвия, Люксембург и Швеция признаны единственными странами мира, где закреплено гендерное равенство в законах.

Бельгия, Дания, Франция, Латвия, Люксембург и Швеция - единственные страны в мире, которые закрепили гендерное равенство в законах, влияющих на работу. Об этом свидетельствует исследование Всемирного банка, которое отследило правовые изменения последнего десятилетия, пишет The Guardian.

Исследователи оценили гендерную дискриминацию в 187 странах, установив, что десять лет назад ни одна страна не предоставляла женщинам и мужчинам равных законных прав.

Индекс оценил восемь показателей, которые влияют на экономические решения, которые женщины делают в течение трудовой жизни - от свободы передвижения до получения пенсии - отслеживая правовые блоки как для трудоустройства, так и для предпринимательства. Каждая страна была оценена по шкале в 100 баллов.

"Гендерное равенство является важнейшим компонентом экономического роста", - сказала и.о. главы банка Кристалина Георгиева.

Несмотря на то, что зафиксирован определенный общий прогресс, внедрение реформ не обязательно привело к изменениям на местах, а оценка 100 не означает 100% равенства.

Неровная оплата является основным камнем преткновения: женщины в Швеции зарабатывают на 5% меньше, чем мужчины, в Великобритании они зарабатывают на 8% меньше.