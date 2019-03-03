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Германия в любой момент может выделить 5 млн евро на гумпомощь для Венесуэлы

Германия в любой момент может выделить 5 млн евро на гумпомощь для Венесуэлы
14:25 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира: ФРГ готова выделить 5 млн евро на помощь населению Венесуэлы/

Министр ФРГ по вопросам вопросам экономического сотрудничества и развития Герд Мюллер заявил, что Германия готова немедленно выделить 5 миллионов евро на помощь населению Венесуэлы.

Об этом он заявил в интервью изданию медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland, передает DW.

По словам министра, такой шаг станет возможным, как только "позволят условия на месте".

Мюллер подчеркнул, что президенту Венесуэлы Николасу Мадуро стоит "прекратить любые формы насилия и разрешить поставку гуманитарной помощи в страну".

"Официальному Каракасу необходимо открыть путь к свободным выборам. Иначе кризис в южноамериканской стране только обострится, и возникнет угроза гражданской войны", - добавил он.

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Мюллер также напомнил, что министерство по вопросам экономического сотрудничества и развития уже выделило 7 млн евро на поддержку лагерей беженцев из Венесуэлы, расположенных в соседних Колумбии и Эквадоре.

По словам министра, часто беженцам из Венесуэлы не хватает даже самого необходимого - продуктов питания и лекарств.

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Германия, Венесуэла, Гуманитарная помощь, Герд Мюллер.
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