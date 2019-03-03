Тысячи людей вышли на антиправительственный протест в Черногории

Тысячи протестующих в столице Черногории Подгорице вышли на протест в субботу, требуя отставки президента Мило Джукановича и его правительства из-за обвинений в коррупции, кумовстве и злоупотреблении служебным положением.
Об этом сообщает Reuters.
"Тысячи людей протестовали в столице Черногории Подгорице в субботу, организовав уже четвертую подобную акцию в течение нескольких недель, с требованием, чтобы президент Мило Джуканович и его правительство ушли в отставку из-за обвинений в коррупции, кумовстве и злоупотреблении служебным положением", - говорится в сообщении.
Митинги начались после того, как Душко Кнежевич, бывший союзник Джукановича, обвинил его и его правящую Демократическую партию социалистов в коррупции, кумовстве, злоупотреблении служебным положением и причастности к грязным финансовым сделкам.
В свою очередь Джуканович и его партия опровергли обвинения и заявили, что протесты будут считаться законными, пока они будут мирными.