Германия будет лишать своего гражданства боевиков ИГИЛ

Новости мира: В Германии правительство договорилось о лишении в будущем гражданства немецких боевиков, воюющих на стороне ИГИЛ.

Правительство Германии достигло договоренности о лишении в будущем гражданства немецких боевиков, которые воюют на стороне террористической группировки ИГИЛ.

Об этом передает DW.

По информации местных СМИ, джихадистов будут лишать немецкого гражданства на основании трех условий: человек должен быть совершеннолетним и иметь второе гражданство. Кроме того человек может потерять немецкое гражданство только в том случае, если примет участие в боях на стороне ИИЛ. Те, кто уже отбывает за это срок, под последнюю норму не подпадают, поэтому немецкие паспорта они не потеряют.

По данным на 2018 год, всего в Сирию и Ирак с целью присоединиться к ИГИЛ, поехали около тысячи граждан Германии. Треть из них вернулась в ФРГ, около 150 погибли, другие попали в плен.

Ранее МВД Германии заявлял, что страна готова принять пленных боевиков ИГИЛ с немецким гражданством, если им обеспечат доступ к консульской поддержки со стороны немецких дипломатов.

Перед этим президент США Дональд Трамп призвал европейские страны, в частности Великобританию, Францию и Германию, "взять обратно" более 800 захваченных в Сирии боевиков террористической группировки ИГИЛ и предать их суду.