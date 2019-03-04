Официально. Премьер Испании распустил парламент и назначил выборы

Новости мира: Премьер Испании подписал указ о проведении досрочных выборов, Король Испании санкционирует указ.

Премьер-министр Испании Педро Санчес в понедельник подписал указ о созыве всеобщих выборов 28 апреля.

Об этом сообщает El Mundo.

Указ, который будет опубликован завтра в официальной прессе, также распускает испанский парламент. Король Испании санкционирует указ в ближайшие часы.

Решение о досрочных выборах принято после того, как парламент отклонил правительственный бюджет на 2019 год, чем вызвал законодательный кризис.

Государственный бюджет не поддержали две каталонские партии, выступающие за независимость автономии, из-за срыва переговоров о праве Каталонии на самоопределение.

Опросы свидетельствуют, что правящая Социалистическая партия Испании является лидером симпатий избирателей за два месяца до проведения досрочных парламентских выборов.