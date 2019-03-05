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Вучич о признании Косово: Для начала нам следует достичь компромисса

Вучич о признании Косово: Для начала нам следует достичь компромисса
01:05 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Президент Сербии заявляет о невозможности признания Косово без встречных уступок.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград не может признать независимость Косово, не получив ничего в ответ.

Об этом он сказал в интервью итальянскому агентству ANSA, сообщает портал N1Info.

"Для начала нам следует достичь компромисса. Мы не можем признать Косово и не получить чего-либо в ответ от другой стороны", - сказал Вучич.

По его словам, вопрос изменения границ между Косово и Сербией является очень спорным, поскольку Сербия не признает сами границы, а это в свою очередь зависит от признания независимости Косово.

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"В отличие от косовских лидеров, которые ежедневно обманывают своих граждан нереалистичными обещаниями, что Приштина получит все, а Белград ничего, мой долг объяснить сербам важность компромисса (с Приштиной), который не является поражением, а победой" - заявил президент Сербии.

Вучич вновь подчеркнул, что Белград не будет продолжать диалог с Приштиной, пока Косово не отменит стопроцентные пошлины на сербские товары.

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Сербия, Пошлины, Косово, Александер Вучич.
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