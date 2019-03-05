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Макрон: Мы должны пересмотреть Шенгенскую зону

Макрон: Мы должны пересмотреть Шенгенскую зону
09:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Европейского союза о необходимости пересмотра Шенгенской зоны

Президент Франции Эмманюэль Макрон в своей европейской инициативе для обсуждения, которую во вторник опубликуют в 28 странах ЕС, призовет к сильной и единой Европе, сообщили французские СМИ.

Они отмечают, что это новый этап кампании европейских выборов, которую Э.Макрон начал в минувшее воскресенье, выступив на итальянском канале Rai 1.

Глава французского государства предлагает ряд основополагающих идей для будущего Европы. Эти идеи, как отмечает в понедельник парижская Le Figaro, концентрируются вокруг трех тем: "Защищать нашу свободу", "Защищать наш континент", "Обрести дух прогресса".

Как полагает автор, эти идеи должны позволить обеспечить "ренессанс Европы" и помешать "националистической замкнутости, которая ничего не предлагает".

"Мы должны снова политически и в сфере культуры изобрести формы нашей цивилизации в меняющемся мире", - приводит издание слова Э.Макрона, считающего, что для этого возникла "срочная необходимость".

"Никогда еще со времени Второй мировой войны (единая - ред.) Европа не была столь необходима. И, тем не менее, Европа еще никогда не была в такой опасности", - заявил президент.

В разделе защиты свобод Э.Макрон предлагает создать Европейское агентство защиты демократий, которое обеспечит европейскими экспертами каждое государство-член ЕС, чтобы защитить внутренний избирательный процесс от кибератак и влияния.

Французский президент предлагает "запретить финансирование европейских политических партий иностранными державами", а также "изгнать из интернета путем европейских правил все высказывания ненависти и насилия".

Макрон призовет Европу проснуться

Под защитой континента он понимает, прежде всего, упорядочение Шенгенского пространства: "Все те, кто хотят в нем участвовать, должны выполнять обязательства ответственности (строгий контроль на границах) и солидарности (одинаковая политика убежища с одинаковыми правилами предоставления и отказа)".

"Мы должны пересмотреть Шенгенскую зону: все те, кто хотят участвовать, должны исполнять обязательства ответственности", - заявил французский президент.

Кроме того, это общая пограничная полиция и европейский офис по предоставлению убежища. Э.Макрон предлагает создание Европейского совета внутренней безопасности.

Также для защиты континента президент Франции выдвигает идею разработки договора об обороне и безопасности, чтобы "определить наши необходимые обязательства во взаимосвязи с НАТО и нашими европейскими союзниками".

Э.Макрон призвал обеспечить справедливую конкуренцию: "Мы должны реформировать нашу политику конкуренции, перестроить нашу торговую политику: подвергать санкциям или запрещать в Европе предприятия, которые наносят ущерб нашим стратегическим интересам и нашим основополагающим ценностям, таким как нормы окружающей среды, защита данных и справедливая уплата налогов; а также обеспечить в стратегической промышленности и на наших государственных рынках европейские преференции, как это делают наши американские или китайские конкуренты".

Обретение духа прогресса Э.Макрон связывает с "установлением социального щита" для всех трудящихся всей Европы. Это, по его мнению, должно выражаться в гарантии "одинаковой зарплаты на одинаковом рабочем месте и европейской минимальной зарплаты, адаптированной к каждой стране и коллективно обсуждаемой каждый год".

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Президент Франции призывает создать "европейский банк по климату для финансирования климатического перехода", учредить "европейскую санитарную силу для усиления контроля над нашими продуктами питания", обеспечить европейский надзор над крупными цифровыми платформами, чтобы регулировать их деятельность, финансировать инновации, обеспечив "новому Европейскому совету по инновациям бюджет, сравнимый с подобным в Соединенных Штатах".

В предложениях Э.Макрона есть также "пакт о будущем" с Африкой с поддержкой ее развития путем инвестиций и образования.

Французский президент предлагает провести до конца года конференцию о будущем Европы, на которой будут выдвинуты идеи всех необходимых изменений. В конференции, по замыслу Э.Макрона, примут участие граждане, представители университетских кругов, работодатели и профсоюзы, религиозные деятели.

Конференция, считает президент Франции, "определит "дорожную карту" для Европейского союза, преобразующую в конкретные действия эти главные приоритеты".

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Франция, Евросоюз, Шенген, Шенгенская зона, Эммануэль Макрон.
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