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Европарламент отложил отмену перехода на летнее и зимнее время

Европарламент отложил отмену перехода на летнее и зимнее время
11:59 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Фейсбук

Новости мира: 2021-й год может стать последним годом с сезонной сменой времени в Евросоюзе.

Члены комитета по вопросам транспорта и туризма Европарламента в понедельник проголосовали за то, чтобы отложить отмену перехода на летнее и зимнее время в Евросоюзе.

Как сообщает Politico, европарламентарии решили, что страны-члены должны принять решение, по какому времени жить – летнему или зимнему – до апреля 2020 года. А последний перевод часов в ЕС должен произойти в марте 2021 года, а не в 2019 году, как планировалось ранее.

Такое решение евродепутатов ставит под сомнение то, что президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сможет еще до конца своей каденции в этом году избавиться от системы перевода часов.

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В сентябре прошлого года Юнкер призвал отменить перевод часов дважды в год после того, как 4,6 миллиона граждан ЕС приняли участие в опросе по поводу этой проблемы и большинство поддержали идею.

Однако ответы на опрос сильно отличались по всему блоку. Например, свое мнение высказали около 3 миллионов немцев и лишь несколько тысяч итальянцев. В конце прошлого года австрийское председательство в ЕС фактически решило не реализовывать этот план как минимум до 2021 года.

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ЕС, Европарламент, Зимнее время, Летнее время.
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