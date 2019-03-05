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Сальвини написал послание неофашистским избирателям Италии

Сальвини написал послание неофашистским избирателям Италии
14:26 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира: Вице-премьер Италии Маттео Сальвини процитировал контраверсионного поэта фашистской эпохи.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини во вторник процитировал Эзру Паунда, противоречивого антисемитского американского поэта, симпатизировавшего фашистам.

"Если человек не хочет рисковать ради собственных идей, то или его идеи ничтожны, или он ничтожен", - написал Сальвини в своем Twitter над изображением орхидей.

Американский поэт, поклонник фашистского диктатора Бенито Муссолини, выпустил серию радиокомментариев с критикой США и евреев во время Второй мировой войны и был арестован властями США в конце войны по обвинению в измене. Самая известная неофашистская группа Италии - Casa Pound - названа по фамилии поэта.

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Твит Сальвини – это "способ направить неоднозначные послания неофашистским избирателям", не нарушая его "имиджа лидера правительства со слишком четким заявлением, что связывает себя с фашистской культурой", заявил итальянский депутат Брандо Бенифи из левоцентристской Демократической партии, назвав крайне правого лидера "трусом".

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Сальвини не впервые цитирует противоречивых исторических личностей. В июле вице-премьер попал под шквал критики за ссылки на известную цитату покойного фашистского диктатора Бенито Муссолини.

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Италия, Фашизм, МИД Италии, Маттео Сальвини.
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