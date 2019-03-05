Сразу на трех транспортных узлах Лондона найдена взрывчатка

Новости мира: В двух лондонских аэропортах и на железнодорожной станции обнаружены взрывные устройства.

Три небольших самодельных взрывных устройства обнаружены во вторник в зданиях лондонского аэропорта "Хитроу", городского аэропорта Лондона и на железнодорожной станции "Ватерлоо", сообщают британские СМИ.

В полиции считают, что речь идет "о звеньях одной цепи".

Все обнаруженные взрывные устройства были упакованы в картонные коробки для почтовых отправлений.

Начато расследование.

В Скотланд-Ярде не исключают, что на других транспортных узлах Лондона могут находиться другие взрывные устройства, в связи с чем жителям и гостям города распространена рекомендация "проявлять бдительность и сообщать о подозрительных объектах в полицию".

Ранее сообщалось, Европейская комиссия, заседание которой состоялось в Страсбурге, приняла меры по обеспечению безопасности и надежности железнодорожных сообщений на случай неудачи с принятием соглашения о выходе Великобритании из ЕС.