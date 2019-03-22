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Турцию снова всколыхнуло землетрясение

Турцию снова всколыхнуло землетрясение
13:22 Пт, 22 Март 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: На юго-западе Турции в пятницу, 22 марта, утром произошло землетрясение магнитудой 3,9.

Новое землетрясение произошло в провинции Денизли, что на юго-западе Турции.

Об этом сообщает национальная служба по вопросам землетрясений и чрезвычайных ситуаций (AFAD).

"Сегодня новое землетрясение произошло в 11.20 (10.20 по Киевскому времени – ред.) в провинции Денизли, в районе Аджипайам. Сила толчков составила 3,9 балла по шкале Рихтера", - сообщили сейсмологи.

Пока сообщений о жертвах или разрушениях в результате этого землетрясения не поступало.

В Турции произошло мощное землетрясение

Вчера вечером в этом же районе были зафиксированы толчки силой 3,8 балла.

Кроме того, вчера на востоке страны произошло подряд 4 землетрясения.

Напомним, в конце февраля на западном побережье Турции в районе города Чанаккале произошло землетрясение магнитудой 5,1. Подземные толчки зафиксировали в среду, 20 февраля. Эпицентр землетрясения залегал в 20 км к югу от Чанаккале.

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Турция, Землетрясение, Землетрясение в Турции, Ачипаям.
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