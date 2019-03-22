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В Германии рекордно растут зарплаты граждан

В Германии рекордно растут зарплаты граждан
16:08 Пт, 22 Март 2019 Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира: В Германии зафиксировали рекордный с 2011 года рост зарплат.

Номинальный доход жителей Германии в прошлом вырос на 3,1%, что является рекордным значением с 2011 года. С учетом инфляции, реальный рост зарплат составил 1,3%.

Об этом сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене, пишет DW.

На востоке Германии номинальный доход рос сильнее и увеличился на 3,6%, в то время в западных землях - всего на 3%. Однако на западе страны существенно выше средняя зарплата – 53 054 евро в год без вычета налогов. На территориях бывшей ГДР она составляет 40 334 евро. В обоих случаях статистика охватывает только жителей Германии, работающих на условиях полной занятости.

По данным портала Gehalt.de, выгоднее всего работать в федеральных землях Гессен, Баден-Вюртемберг и в Гамбурге. В среднем в этих регионах платят от 47-51 тысяч евро в год без вычета налогов. В столицах федеральных земель заработок выше: в Штутгарте (Баден-Вюртемберг) и Мюнхене (Бавария) можно рассчитывать на 56 тыс. евро брутто.

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19 декабря 2018 года немецкое правительство одобрило законопроект, который должен упростить иммиграцию в Германию квалифицированных специалистов из-за пределов ЕС.

В частности, в следующие десять лет стране может не хватать в 100 тысяч электроинженеров, говорилось в обнародованном в ноябре 2018 года исследовании Ассоциации инженеров электротехники, электроники и информационной техники в Германии.

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Германия, Зарплаты, Рост зарплат.
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