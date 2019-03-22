Эрдоган резко раскритиковал слова Трампа о Голанских высотах

Новости мира: Турция никогда не позволит легитимировать оккупацию Голанских высот на границе Израиля и Сирии.

Заявление президента США Дональда Трампа о намерении США признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами поставило регион на грань нового кризиса.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в пятницу на встрече министров иностранных дел стран Организации исламского сотрудничества, сообщает корреспондент.

«Заявления американского президента о Голанских высотах привело регион на грань нового кризиса, нового напряжения. Мы никогда не сможем позволить легитимацию оккупации Голанских высот», - сказал Эрдоган.

Он заявил о необходимости защищать интересы Палестины в этом вопросе.

Также Эрдоган подчеркнул, что ОИК не может быть равнодушным к событиям, угрожающим будущему исламского мира и всего человечества.

«Мы переживаем период, когда организация должна принимать больше инициатив, чем когда-либо ранее», - сказал он.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 21 марта, что "настало время" для США признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые стали причиной территориальных споров и войны между Израилем и Сирией.

Несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о возможном признании Вашингтоном суверенитета Израиля над Голанскими высотами, ЕС продолжает считать эту территорию оккупированной.

Голанские высоты, или Голаны – это часть исторического региона Левант, который охватывает около 1800 кв. километров Израиля и Сирии. Голаны являются спорной территорией. В 1981 году Кнессет Израиля принял закон о Голанских высотах, провозгласив свой суверенитет над регионом. Совет безопасности ООН не признал этого решения. Сейчас Израиль и Сирия находятся в состоянии войны и сохраняют присутствие войск вдоль линии разграничения.