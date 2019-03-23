В Румынии планируют легализовать марихуану

Новости мира: В румынии создали комиссия, по изучению возможности легализации марихуаны.

В министерстве здравоохранения Румынии создали комиссию, которая изучит возможность легализации марихуаны для использования в медицинских целях. Об этом рассказал министр финансов Румынии Еуджен Теодорович, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

“Существует такая комиссия в министерстве здравоохранения, которая проанализирует и обсудит вопрос легализации марихуаны для ее использования в медицинских целях", - отметил министр. По словам Теодоровича, легализация марихуаны может способствовать более эффективному оказанию медицинской помощи пациентам с онкологическим заболеваниями.

Руководитель минфина подчеркнул также, что члены комиссии изучат европейскую и мировую практику легализации марихуаны и ее использовании в медицинских целях. Ранее румынские депутаты выступали с законодательными инициативами о легализации марихуаны, однако в парламенте этот вопрос так и не обсуждался.