Румыния заменяет автоматы Калашникова на оружие собственного производства

Новости мира: Армия Румынии вынуждена отказаться от старого оружия - автоматов Калашникова - ради соответствия стандартам НАТО.

На замену "калашникову" румынские войска получат итальянский автомат. Об этом сообщил министр экономики Румынии Николае Беделеу, сообщает собственный корреспондент.

Румынский завод в городе Плопень начнет в сотрудничестве с итальянским производителем оружия Beretta выпуск двух новых видов автомата ARX-160.

«Это оружие уже было опробована вооруженными силами Румынии. Мы провели переговоры с нашими итальянскими коллегами и заключили соответствующий договор», - отметил Беделеу.

Он подчеркнул, что армия Румынии должна отказаться от старого оружия - автоматов Калашникова - ради соответствия стандартам НАТО.

Министр также добавил, что автоматы ARX-160, произведенные в Румынии, будут предназначаться не только для перевооружения армии страны - часть из них пойдет на экспорт.