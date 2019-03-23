Мэй может отказаться выносить в третий раз голосование по соглашению о Brexit

Новости мира: Премьер-министр Британии Тереза Мэй может не вынести в очередной раз на голосование в парламент соглашение о Brexit.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в письме депутатам намекнула, что может не вынести в третий раз на голосование соглашение о Brexit, в случае если в парламенте не наберется достаточной поддержки.

Сообщается, что в случае если на следующей неделе парламент одобрит соглашение о Brexit, ЕС даст согласие отложить дату выхода Британии с ЕС до 22 мая. Если же этого не произойдет, согласно альтернативному плану Британия выйдет из ЕС 12 апреля.

В письме к депутатам премьер-министр Британии отметила, что сейчас есть 4 выхода из ситуации: принять ее сделку, попросить о длинной отсрочке выхода из ЕС, что означает участие в выборах в Европарламент, отозвать статью 50 Договора о ЕС, которая запустила процесс Brexit, а также выйти из блока без соглашения.

При этом, спикер Палаты общин Джон Беркоу исключил возможность повторного вынесения соглашения на голосование пока в нее не будут внесены существенные изменения.

Ранее сообщалось, что Евросоюз согласился перенести выход Британии на 22 мая, если парламент на следующей неделе проголосует за соглашение о Brexit. Если же Палата общин не сможет проголосовать или третий раз отклонит соглашение, Британия получит время до 12 апреля, чтобы выбрать, как она будет действовать дальше.