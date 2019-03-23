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В Бельгии для самого дорогого голубя наняли охрану

В Бельгии для самого дорогого голубя наняли охрану
23:14 Сб, 23 Март 2019 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Для голубя стоимостью 1,2 миллиона евро наняли охрану.

Голубь с собственным именем "Армандо", победитель на выставке голубей во Фландрии, был продан на онлайн аукционе за рекордную сумму - 1 миллион 252 тысячи евро. Об этом сообщает бельгийское издание flandersnews.be.

"1,2 миллиона евро - это самая высокая сумма, когда-либо уплаченная на интернет-аукционе. Продавец голубя в западной Фландрии волнуется за судьбу птицы, чтобы ее не похитили злоумышленники. Для "Армандо" нанята персональная охрана, которая круглосуточно будет находиться рядом с голубем, пока не будет передана новому владельцу ", - говорится в сообщении.

Гривистый голубь - один из самых красивых представителей семейства голубиных (Фото)

Это не первый случай дорогостоящей продажи, которая была осуществлена бельгийскими заводчиками голубей. Два года назад голубь по имени "Золотой принц" был продан за 360 тысяч евро. В этом же году еще одна птица по имени "Надин" была продана китайскому покупателю за 400 тысяч евро.

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Голуб, Охрана, Миллион, Продан, Интернет-аукцион.
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