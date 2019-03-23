В Бельгии для самого дорогого голубя наняли охрану

Новости мира: Для голубя стоимостью 1,2 миллиона евро наняли охрану.

Голубь с собственным именем "Армандо", победитель на выставке голубей во Фландрии, был продан на онлайн аукционе за рекордную сумму - 1 миллион 252 тысячи евро. Об этом сообщает бельгийское издание flandersnews.be.

"1,2 миллиона евро - это самая высокая сумма, когда-либо уплаченная на интернет-аукционе. Продавец голубя в западной Фландрии волнуется за судьбу птицы, чтобы ее не похитили злоумышленники. Для "Армандо" нанята персональная охрана, которая круглосуточно будет находиться рядом с голубем, пока не будет передана новому владельцу ", - говорится в сообщении.

Это не первый случай дорогостоящей продажи, которая была осуществлена бельгийскими заводчиками голубей. Два года назад голубь по имени "Золотой принц" был продан за 360 тысяч евро. В этом же году еще одна птица по имени "Надин" была продана китайскому покупателю за 400 тысяч евро.