Панику в парижском "Диснейленде" вызвали звуки неисправного эскалатора

Новости мира: Посетителей развлекательного аттракциона "Диснейленд" в Париже напугали звуки неисправного эскалатора, который они приняли за стрельбу и взрывы.

Неисправный эскалатор вызвал панику в развлекательном парке аттракционов "Диснейленд" в Париже. Об этом сообщает Reuters.

Посетители ошибочно приняли громкие звуки сломанного эскалатора за стрельбу и взрывы. Люди начали разбегаться, некоторые кричали, что слышали звуки стрельбы. На видео, снятых очевидцами, видно, как люди пытаются спрятаться и звонят родным.

Представитель полиции позже подтвердил, что тревога была ложной, никакой угрозы не для общественности не было.

"Ложная тревога, силы безопасности подтверждают, что угрозы нет. Пожалуйста, распространяйте информацию, которая поступает из надежного источника", - говорится в сообщении МВД Франции в Twitter.

Напомним, в Париже во время акции протеста "желтых жилетов" полицейские задержали 70 человек. Это уже 19-я по счету еженедельная акция движения "желтых жилетов", начиная с ноября 2018 года, против политики президента Франции Эммануэля Макрона. Согласно предварительной информации Министерства внутренних дел, во Франции 23 марта в демонстрациях "желтых жилетов" приняли участие 8,3 тыс. человек, из них 3,1 тыс. в Париже.