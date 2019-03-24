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СМИ: Британские министры требуют отставки Мэй

СМИ: Британские министры требуют отставки Мэй
13:53 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Министры правительства Британии требуют отставки Терезы Мэй.

Большинство министров правительства Великобритании требуют отставки премьер-министра Терезы Мэй и хотят заменить ее Дэвидом Лидингтоном.

Об этом сообщает The Times.

Министры провели серию частных телефонных разговоров и согласились, что премьер-министр должна объявить о своей отставке, предупреждая, что она стала "токсичной и беспорядочной" фигурой, чьи суждения "пошли на спад".

Издание сообщает, что журналисты беседовали с 11 министрами, которые подтвердили, что хотят, чтобы премьер-министр уступила свою должность кому-то другому.

Министры планируют встретиться с Мэй в понедельник на заседании правительства и потребовать, чтобы она объявила о своем уходе. Если она откажется, они будут угрожать массовой отставкой или публично требовать ее отставки.

По крайней мере, шесть министров поддерживают назначение Лидингтона, де-факто заместителя премьер-министра. Он должен завершить процесс Brexit, а осенью освободить кресло главы правительства, чтобы провести полноценные выборы премьеры.

Лидингтона поддерживают министры Грег Кларк, Эмбер Радд и Дэвид Гаук. Министр финансов Филип Хаммонд также считает, что Лидингтон должен занять должность, если Мэй откажется на этой неделе искать новый консенсус по соглашению о Brexit.

Издание отмечает, что министр внутренних дел Саджид Джавид согласился приостановить свои амбиции относительно должности премьера до осени, чтобы расчистить путь для Лидингтона.

Лидингтон, судя по всему, не настаивает на высшей должности, но готов занять ее, если будет решение правительства.

Однако некоторые министры предлагают вместо Мэй Майкла Гоува или Джереми Ханта.

Глава МИД Хант не поддерживает Лидингтона, потому что считает, что заключит сделку с лейбористами, чтобы привести Великобританию в постоянный таможенный союз с ЕС.

Правительство Британии: Отставка Мэй практически неизбежна

Издание также отмечает, что в последнее время растет обеспокоенность по поводу психической и физической устойчивости Мэй. Чиновники в парламенте были так обеспокоены состоянием премьера, что разработали протокол, чтобы вывезти ее из Палаты общин, если ей станет плохо во время выступления.

Напомним, ЕС согласился перенести выход Британии на 22 мая, если британский парламент на следующей неделе проголосует за соглашение о Brexit.

Если же Палата общин не сможет проголосовать или третий раз отклонит соглашение, Британия получит время до 12 апреля, чтобы выбрать, как она будет действовать дальше.

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Великобритания, Тереза Мэй, Дэвид Лидингтон, Brexit.
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