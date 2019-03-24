Правительство Британии: Отставка Мэй практически неизбежна

Новости мира: Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на грани отставки.

В Великобритании на премьер-министра Терезу Мэй усиливается давление из-за неудач, связанных с Brexit. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники в правительстве, заявляющие, что отставка Мэй на фоне происходящего практически неизбежна.

В частности, издание ссылается на неназванный источник, по словам которого, британского премьера якобы даже заставили назвать дату отставки. Источник также заявляет об 11 министрах считающих, что Мэй должна уйти в отставку.

"Конец близок. Она (Мэй - Ред.) уйдет через десять дней", — утверждает источник. По данным издания, отставку Мэй считают неизбежной даже ее ближайшие соратники.

Напоминаем, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может не вынести на третье голосование свое соглашение о Brexit, если в парламенте не наберется достаточной поддержки.